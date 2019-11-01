В течение нескольких месяцев он за деньги проносил вещи заключённому

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего сотрудника УФСИН. Он обвиняется в получении взятки, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.В 2019 году на протяжении нескольких месяцев сотрудник УФСИН поддерживал отношения с заключённым, отбывающим наказание в одной из владимирских тюрьм. По просьбе товарища он неоднократно проносил на территорию колонии мобильные телефоны, флеш-карты, зарядники, часы и даже духи. За свою «услугу» надзорник получил 15 тысяч рублей, как часть обещанной взятки в размере 122 тысяч.В ходе следствия сотрудник УФСИН признал свою вину, его имущество арестовали. Уголовное дело с обвинением направлено в суд.