Сегодня во Владимире стартовал турнир по боксу памяти сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня во Владимире стартовал турнир по боксу памяти сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Турнир носит символическое название - "Память". Он продлится до 3 ноября включительно. Соревнования объединили более 150 спортсменов из 15 регионов России. Это Архангельская, Самарская, Пермская, Ивановская, Рязанская области, город Москва и другие. Борьба развернётся среди представителей обоих полов в трёх возрастных группах. Мужчины и женщины от 19 лет и старше, юниоры и юниорки 17-18 лет, а также юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. Сообщает пресс-служба областного департамента по физкультуре и спорту.