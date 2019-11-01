В деревне Плясицыно Камешковского района жители Суздаля отец и сын Виктор и Дмитрий Шишиловы на собственные деньги ставят часовню односельчанам не вернувшимся с фронта

В деревне Плясицыно Камешковского района жители Суздаля отец и сын Виктор и Дмитрий Шишиловы на собственные деньги ставят часовню односельчанам не вернувшимся с фронта - у нее уже появились крыша и купол. Достроить храм энтузиасты планируют ко Дню Победы.На мемориальной доске на стене часовни имена 24 -х жителей деревни, погибших во время Великой Отечественной Войны. Завершает этот список имя отца и деда Шишиловых - Федора Владимировича.Дмитрий Шишилов, внук погибшего красноармейца Федора Шишилова: "Почему в нашей такой большой деревне, где 100 дворов, нет ни одного, даже маленького памятника. Хотя приезжаешь в какую-то соседнюю деревню, маленькую деревню - 3 дома, - стоит какой-то мемориальчик... Почему у нас нет? Дедушка погиб, других своих знакомых спрашивал -тоже такое несчастье."Виктор Шишилов, сын погибшего в ВОВ красноармейца Федора Шишилова: "Дима заказал в Нижнем Новгороде, в мастерской,... барабан, купол, крест. Ну и как? Здесь захороненные - все православные. Ну почему бы не поставить вот такую память - крест православный? Поэтому мы все заказали, привезли его."Почему суздальские энтузиасты решили заняться увековечиванием памяти земляков - об этом в следующих выпусках "Вестей".