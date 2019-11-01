На соседнем с принадлежащим предприятию участке проверкой были обнаружены горы песка, по территории курсировали самосвалы, а въезд был перекрыт шлагбаумом.

В ходе проведенной летом текущего года проверки Управление Россельхознадзора вынесло постановление о признании ООО Машиностроительный «Тонар» виновным в Невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.На соседнем с принадлежащим предприятию участке проверкой были обнаружены горы песка, по территории курсировали самосвалы, а въезд был перекрыт шлагбаумом.Госинспектором Управления Россельхознадзора в отношении собственника было возбуждено дело об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.Материалы проверки были переданы в Киржачскую городскую прокуратуру, поскольку принадлежащий ООО МЗ»Тонар» участок площадью 12га, является землями сельхозназначения, добывать на которых полезные ископаемые, в соответствии с действующем законодательством, запрещено.С целью устранения нарушения земельного законодательства собственнику выдано предписание28.10.2019 юридическим лицом административный штраф оплачен в полном объеме, сообщает