За год нарушений стало больше

После проверки заправок Владимирской области активисты Общественной организации «Народный контроль» постановили, что качество бензина в регионе стало хуже.Всего общественники проверили 90 АЗС, среди которых, как оказалось, 9 – торгуют дистиллятом. В сумме на заправках региона нашли больше 100 нарушений, некоторые нарушители получили нарекания повторно. По словам общественников, в том году нарушений и дистиллята им удалось найти в разы меньше.Стоит отметить, что больше всего нареканий не к владимирским предпринимателям, а к владельцам крупных сетей из Москвы или Нижнего Новгорода. В ближайшее время Росстандарт рассмотрит отчёт «Народного контроля» и примет меры к торговцам «грязным бензином».