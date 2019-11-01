Обошлось без жертв. В Петушках сегодня произошёл крупный пожар в одном из торговых центров.

Обошлось без жертв. В Петушках сегодня произошёл крупный пожар в одном из торговых центров. Напомним, сообщение о возгорании на пульт в Центр кризисных ситуаций Главного управления регионального МЧС поступило в районе 12 часов. Огнём были охвачены магазин "Ценопад", кафе и другие помещения. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности. К тушению было привлечено около 50 человек личного состава и 16 единиц техники. Все люди, на момент возгорания, а в центре их было 15 человек, эвакуировались самостоятельно. По сообщению пресс-службы МЧС, открытое горение было ликвидировано уже в два часа. Далее спасатели занимались проливкой тлеющих конструкций.