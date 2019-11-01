Перед Днем народного единства Россия пишет этнографический диктант. Он проходит во всех регионах. В Москве главная площадка - это Дом Пашкова. Всего же по миру таких площадок – 5,5 тысячи.

Перед Днем народного единства Россия пишет этнографический диктант. Он проходит во всех регионах. В Москве главная площадка — это Дом Пашкова. Всего же по миру таких площадок – 5,5 тысячи. Это больше, чем год назад.Начало — в 11:00 утра по местному времени, так что проверка уже прошла на востоке страны. В Магадане участников собрали в здании Северо-Восточного государственного университета. В Еврейской автономии для участников диктанта организовали 22 площадки, в том числе три — в столице региона Биробиджане.Проверить свои знания может любой желающий, гражданство или уровень образования значения не имеют. За 45 минут нужно ответить на 30 вопросов. 20 из них — общие, а еще 10 относятся к конкретному региону. Пройти тестирование можно и онлайн, на сайте проекта. Акция проходит уже в четвертый раз. Результаты объявят в середине декабря. А до этого оценить свою работу можно самостоятельно. 10 ноября на сайте проекта опубликуют правильные ответы, сообщает телеканал "Россия 24".