Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне фуры с финиками на сумму 1,5 миллиона рублей. В ходе его поисков выяснилось, что 32-летний водитель, который должен был ..

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне фуры с финиками на сумму 1,5 миллиона рублей. В ходе его поисков выяснилось, что 32-летний водитель, который должен был приехать в Москву, решил не избавляться от украденного грузовика и уехал на нем в деревню Ушаки Тосненского района Ленобласти.По данным о пропаже грузовика с 26 тоннами фиником в полицию сообщил гендиректор коммерческой организации. Общий ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.