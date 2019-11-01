Авария с участием каршеринга и такси произошла на Старо-Нагорной улице в Видном. Виновником аварии стал водитель арендованной машины, который умудрился заснуть за рулем. По словам мужчины, ..

Авария с участием каршеринга и такси произошла на Старо-Нагорной улице в Видном. Виновником аварии стал водитель арендованной машины, который умудрился заснуть за рулем.По словам мужчины, он не спал трое суток и ехал с работы домой. В результате ДТП каршеринг перевернулся, но его водитель смог самостоятельно выбраться из авто. К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших, передает .