Автомобилист потерял сознание прямо за рулем машины и спровоцировал серию столкновений, устроив затяжное массовое ДТП. Инцидент, произошедший на востоке столицы, попал в объектив регистратора очевидца.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент затяжного массового ДТП, произошедшего вечером в минувшую среду, 30 октября, на Московской кольцевой автомобильного дороги между Волгоградским проспектом и шоссе Энтузиастов.На записи видно, как автомобиль Toyota внезапно покинул свой ряд и врезался в грузовик, ехавший в соседней полосе. После столкновения легковушка двинулась дальше и через пару сотен метров столкнулась с бензовозом.Затем автомобиль сместился в правый ряд, стукнулся в "отбойник", и отправился поперек МКАД, повредив еще несколько транспортных средств и "финишировав" в разделительном ограждении.Как рассказал очевидец инцидента, предполагаемый виновник аварии был обнаружен в салоне своего автомобиля в бессознательном состоянии. Автор видео подчеркнул, что запаха алкоголя не чувствовалось.По счастливой случайности, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.