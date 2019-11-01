Детская безопасность - внесезонная тема. Как будут отдыхать дети летом? Этот вопрос члены Президиума Совета законодателей обсуждают уже сегодня.

Детская безопасность - внесезонная тема. Как будут отдыхать дети летом? Этот вопрос члены Президиума Совета законодателей обсуждают уже сегодня. В России работает примерно 45 тысяч лагерей, 80% из них под контролем образовательных организаций. К ним, как правило, вопросов нет. Но есть еще 20% лагерей, к которым относятся и палаточные. И, как показало минувшее лето, контроль за ними нужно усилить. Во Владимирской области детский отдых не омрачен трагедиями, отметил участник заседания председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. В 33 регионе отдохнули в лагерях более 50 тысяч детей. В том числе, и в палаточных лагерях. Более 4 тысяч детей получили бесплатные путевки в лагеря Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края. Речь идет о ребятах из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой и воспитываемых в приемных семьях, детей-сирот. На это из бюджета ушло более 190 млн рублей.Владимир Киселев, председатель законодательного собрания Владимирской области: «Первая задача - вместе со специальными службами проверить подготовку самих оздоровительных лагерей. То есть сделать так, чтобы все службы - и пожарные, и санэпидемстанции, все надзорные органы сделали так, выполнили так, чтобы наши дети отдыхали в лагерях насыщенно и безопасно».