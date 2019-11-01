Дорожники будут выполняться работы по замене дорожной одежды на основной проезжей части и на съезде.

Со 2 по 11 ноября закрывается примыкание к федеральной трассе М7 с улицы Белоконской. Дорожники будут выполняться работы по замене дорожной одежды на основной проезжей части и на съезде. Также они выполнят устройство водосборных лотков и установят бордюры. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать пути объезда.Также в Управлении федеральной дорогой сообщили, что 25 ноября на участке с 250 по 256 км в Ковровском районе поменяется схема организации дорожного движения. В целях обеспечения безопасности движения закрываются нерегулируемые перекрёстки, расположенные в деревне Алексеевка и селе Павловское. До конца ноября дорожные службы установят здесь барьерное ограждение и соответствующие дорожные знаки.