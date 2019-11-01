Жертвами хакерской атаки через WhatsApp стали госслужащие не менее 20 стран. Вредоносное ПО разработали специалисты израильской фирмы NSO Group.

Жертвами хакерской атаки через WhatsApp стали госслужащие не менее 20 стран. Вредоносное ПО разработали специалисты израильской фирмы NSO Group.Стало известно, что израильская компания успела продать ПО более чем 1 400 пользователям, в результате чего хакеры получили доступ к сообщениям, звонкам и местоположению абонентов. В их числе оказались чиновники и военные более.отмечает, что в настоящее время неизвестно, кто является заказчиком покушения на систему безопасности. Преступники получили доступ к данным жителей ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии, а также другим странам, которые позиционируют себя союзниками Вашингтона.Мессенджер WhatsApp, пользователями которого являются более 1,5 миллиарда человек, принадлежит Facebook. То есть, руководство соцсети подвергает угрозе не только данные большого количества людей, но и информационную безопасность стран в целом.