В матче 1/8 финала Кубка России по футболу подмосковные Химки на поле стадиона Газовик в Оренбурге обыграли местную одноименную команду со счетом 2:1.

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу подмосковные "Химки" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге обыграли местную одноименную команду со счетом 2:1.У победителей встречи дубль оформил украинец Артем Полярус (1-я, 21-я минуты), а у хозяев поля единственный мяч на 50-й минуте забил серб Джордже Деспотович.Таким образом, "Химки" вышли в четвертьфинал турнира, где 4 марта сыграют с победителем противостояния "Торпедо" (Москва) – "Балтика" (Калининград).