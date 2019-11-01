На Украине назвали виновного в уничтожении мемориальной доски маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Ответственность за произошедшее несет президент Владимир Зеленский, уверены в партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
На Украине назвали виновного в уничтожении мемориальной доски маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Ответственность за произошедшее несет президент Владимир Зеленский, уверены в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Памятная доска была установлена на здании, где в советское
время располагался штаб Одесского военного округа. Георгий Жуков возглавлял его
в течение двух лет – с 1946 по 1948 годы.
Пережившая даже времена Петра Порошенко мемориальная доска
была накануне уничтожена радикалами – участниками движения "Национальное
сопротивление". Злоумышленники ссылаются на два постановления областной
администрации, датированные 2016 и 2019 годами.
В документах шла речь об изменении перечня памятников,
подлежащих сносу. В первом распоряжении здание по адресу Канатная, 87, где
висела табличка, не упоминается. Этот адрес появился во втором документе,
который был подписан новой главой области Светланой Шаталовой, указ о
назначении которой подписал .
На памятный знак маршалу Жукову не поднялась рука даже у
Порошенко, возмущаются в "Оппозиционной платформе". В случившемся они
винят президента, поскольку назначенные им люди следуют его указаниям.
"Сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с его
преднамеренным искажением", – подчеркнули в пресс-службе политсилы.
Ранее оппозиционеры призвали отменить принятый в мае 2015
года закон о декоммунизации. Тем, кто использует соответствующую символику,
грозит уголовное преследование. "Оппозиционная платформа" требует
освободить тех, кто был осужден по этой норме. на инициативу
партийцев пока не отреагировал.