На Украине назвали виновного в уничтожении мемориальной доски маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Ответственность за произошедшее несет президент Владимир Зеленский, уверены в партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

На Украине назвали виновного в уничтожении мемориальной доски маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Ответственность за произошедшее несет президент Владимир Зеленский, уверены в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Памятная доска была установлена на здании, где в советскоевремя располагался штаб Одесского военного округа. Георгий Жуков возглавлял егов течение двух лет – с 1946 по 1948 годы.Пережившая даже времена Петра Порошенко мемориальная доскабыла накануне уничтожена радикалами – участниками движения "Национальноесопротивление". Злоумышленники ссылаются на два постановления областнойадминистрации, датированные 2016 и 2019 годами.В документах шла речь об изменении перечня памятников,подлежащих сносу. В первом распоряжении здание по адресу Канатная, 87, гдевисела табличка, не упоминается. Этот адрес появился во втором документе,который был подписан новой главой области Светланой Шаталовой, указ оназначении которой подписал .На памятный знак маршалу Жукову не поднялась рука даже уПорошенко, возмущаются в "Оппозиционной платформе". В случившемся онивинят президента, поскольку назначенные им люди следуют его указаниям."Сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с егопреднамеренным искажением", – подчеркнули в пресс-службе политсилы.Ранее оппозиционеры призвали отменить принятый в мае 2015года закон о декоммунизации. Тем, кто использует соответствующую символику,грозит уголовное преследование. "Оппозиционная платформа" требуетосвободить тех, кто был осужден по этой норме. на инициативупартийцев пока не отреагировал.