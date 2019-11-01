Плоские тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Плоские тарифы - это социальная программа Аэрофлота. Она позволяет пассажирам летать эконом-классом по России по единым фиксированным тарифам.

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. "Плоские" тарифы — это социальная программа "Аэрофлота". Она позволяет пассажирам летать эконом-классом по России по единым фиксированным тарифам. Цена таких билетов не меняется в зависимости от даты приобретения и сезона. Билеты по плоским тарифам доступны всем категориям населения. Программа создана того, чтобы связать федеральный центр с удаленными регионами России."Плоские" тарифы сейчас действуют на авиарейсах из Москвы в Калининград, Симферополь, во Владивосток, в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, а также при полетах в обратном направлении. Билеты по собственной программе «плоских» тарифов продает авиакомпания Аэрофлот. Эта программа из бюджета не субсидируется."Принципиально если говорить о позиции правительства, то совершенно откровенно скажу: конечно, мы заинтересованы, чтобы работу давали прежде всего местным жителям, кроме того, чтобы вы помогали тем людям, которые работают в рамках ваших проектов. Все-таки жить и работать здесь, извиняюсь, болтание между регионами за счет государства – с какой кстати? Вот поддерживать вахтовый метод у нас идеи не было. Поэтому надо посмотреть, я не знаю, как сейчас разделить потоки. Но принципиально, я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи", — сказал Трутнев.Плоские тарифы на билеты экономического класса авиакомпания "Аэрофлот" ввела четыре года назад. Такие билеты дешевле, чем перелет по минимальному тарифу. Стоимость перелета из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно составляет 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи рублей.