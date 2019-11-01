В России вступил закон о суверенном Интернете. Он предусматривает защитные меры при возникновении внешних угроз.

В России вступил закон о "суверенном Интернете". Он предусматривает защитные меры при возникновении внешних угроз.Так, в случае перебоев или даже отключения от глобальной Сети доступ к самым важным сервисам сохранится. Управление Рунетом в критических ситуациях возьмет на себя Роскомнадзор, а определять угрозы и меры по их устранению будет правительство.Прописано создание нужной инфраструктуры, включая Центр мониторинга и управления Сетью, сообщает телеканал "Россия 24".Эксперты говорят, что пользователи нововведения никак не почувствуют, Рунет остается частью мировой Сети и не идет по китайскому — блокирующему — сценарию.