Президент Украины Владимир Зеленский известен своими курьезами. В этот раз он заставил народ надорвать животы от хохота своей нелепой позой на фото.

Президент Украины Владимир Зеленский известен своими курьезами. В этот раз он заставил народ надорвать животы от хохота своей нелепой позой на фото.В кадре бывший комедиант позирует вместе с генеральным секретаремНАТО Йенсом Столтенбергом.Мужчина буквально вытянулся по стойке смирно, в то время как генсек спокойно сидит за столом. Из-за этого Владимира принялись распекать на все лады, упражняясь в остроумии.Как телеканал "360", пользователи сетей обозвали президента Незалежной школьником или слугой барина. Впрочем, некоторые были куда лояльнее к главе государства и отметили, что делать запись в гостевой книге куда удобнее сидя, чем стоя."Докладывайте, товарищ Зеленский, докладывайте" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "ВИНОВАТС...ВАШСТВО! БОЛЬШЕ НЕ БУДУ...ПРОСТИТЕ БАРИН....И ТАК ДАЛЕЕ..", "Зеленский диктует НАТО условия капитуляции", "А урок то не выучил. Завтра с родителями","А хотите я вам на рояле сыграю?", – распекли пользователи социальных сетей незадачливого президента.Столтенберг прибыл в Киев 30 октября. В четверг встолице Украины прошло заседание комиссии НАТО – Украина. В ходемероприятия генеральный секретарь заявил, что Украина свободна в выборе военного блока, в который может захотеть вступить.Он также отметил, что двери НАТО для страны всегдаоткрыты. Кроме того, Столтенберг дополнил, что дорога к Альянсу не является легкой – для того,чтобы вступить в НАТО, необходимо провести серьезные реформы.