Последнее время высказывания Александра Лукашенко стали более радикальными. Эксперт объяснил, что стоит за ужесточением риторики политика.

Последнее время высказывания Александра Лукашенко стали более радикальными. Эксперт объяснил, что стоит за ужесточением риторики политика.События в Белоруссии, несмотря на медленно тянущийся протест, остаются довольно тревожными. Экономика страны переживает, мягко говоря, не лучшие времена, люди уже совсем не верят в завтрашний день, а власть теперь думает лишь о том, чтобы выйти из противостояния с народом с наименьшими потерями.На фоне происходящего высказывания Лукашенко стали более радикальными, Президент пообещал, что силовики не будут церемониться с протестующими. "Мы в плен никого не берем", – цитируют Батьку в СМИ.Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников убежден, что Александр Лукашенко не столько пытается запугать народ, сколько стремится воздействовать на свое окружение. По мнению Нижникова, на данный момент власти растеряны. Нет понимания того, в каком направлении двигаться: нет ни стратегии, не вариантов по устранению внутриполитического кризиса.Единственное, на что способна власть в сложившихся обстоятельствах, это насилие. Нижников подчеркнул, что агрессивный метод подавления протеста, как можно убедиться уже сейчас, не работает, но других идей у Лукашенко нет.Именно поэтому речь Батьки обращена не к народу, а к составу МВД. Президент всеми силами старается показать, что он и силовой блок находятся в одной лодке.При этом силовики среднего и низшего звеньев пребывают в растерянности. Никто не знает, чем обернется очередное обострение конфликта, хотя надежда на ресурсы власти все еще велика. "Если силовики действительно перейдут к более жестким методам, то это будет большой ошибкой, последствия окажутся необратимыми и непредвиденными, это может привести к падению режима", – резюмировал Нижников.