В Голландии предлагают снимать стресс "обнимашками с коровами" Koe Knuffelen. Такое название получил новый тренд.

В Голландии предлагают снимать стресс "обнимашками с коровами" Koe Knuffelen. Такое название получил новый тренд.Горожане там целенаправленно отправляются на животноводческие фермы. А сами хозяйства услугу обнимашек официально внесли в свой список продаваемых услуг. Дело в том, что теплое, большое тело коровы, более медленное, чем у человека. И его сердцебиение помогают расслабиться, успокоиться, преодолеть стресс и получить гормон окситоцин. Очень полезная услуга в наше коронавирусное время. Люди даже в семьях стали меньше обниматься. Примечательно, что после обнимашек корове дают отдохнуть 2-3 часа. Видимо, действительно, она перенимает стресс человека. Такое направление велнеса получило уже мировое признание. Возможно оно приживется и у нас. Ну а пока полюбуемся, как это делают в хозяйстве Морозовых из села Стёпаново Судогодского района. Вот так коровы Фея и Марта дарят свою любовь юному хозяину- Антошке.