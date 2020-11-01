Такие данные приводит Владимирстат.

Владимирстат сообщает, что рождаемость во Владимирской области падает с 2016 года.«В 2016 году регионе на свет появилось около 15700 детей, в 2017 - 13300, в 2018 - 12700, в 2019 показатель упал до 11100 малышей», - добавили в ведомстве.Сохраняется процент детей, родившихся в неполной семье. Он, примерно, равен 20%.«В 2016 году количество малышей, рождённых вне брака, составило 3100, в 2017 - 2700, в 2018 - 2500, в 2019 – 220», - отмечают во Владимирстате.Интересно, что в 2019 году из 45% детей, появившихся на свет вне брака, по совместному заявлению родителей об установлении отцовства зарегистрировано 45% юных владимирцев. Иными словами, в свидетельстве о рождении присутствуют оба родителя.