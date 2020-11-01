Первоначально очевидцы сообщали о двух раненых.

В первый день ноября в 10:23 на втором этаже ООО «Октябрьский рынок» . На место прибыли специалисты экстренных служб города, а также глава Коврова Елена Фомина.«В результате происшествия пострадали три человека. Они доставлены В ЦГБ Коврова. Погибших нет. Просьба не паниковать. Предварительная причина случившегося – конфликт на бытовой почве. Ведётся расследования», - выступила с заявлением пресс-служба ковровской мэрии.Между тем, произошедшее прокомментировали региональном УМВД. Работающие на месте ЧП полицейские установили, что произошла ссора между тремя гражданами.«В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента», - добавили в пресс-службе ведомства.Напомним, что первоначально очевидцы сообщали о двух пострадавших.По информации телеграм-канала «Mash», одному из участников конфликта оторвало кисть руки.