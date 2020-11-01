Несмотря на то, что в субботу число новых заражений COVID-19 не установило очередного рекорда, пандемия усиливается пугающими темпами по всему миру. Российские врачи и ученые полагают, что пик заболеваемости в России наступит в середине ноября. Остается надеяться, что ждать осталось недолго.

Несмотря на то, что в субботу число новых заражений COVID-19 не установило очередного рекорда, пандемия усиливается пугающими темпами по всему миру. Российские врачи и ученые полагают, что пик заболеваемости в России наступит в середине ноября. Остается надеяться, что ждать осталось недолго.Тем не менее, власти страны, как и многие зарубежные государства, продолжают вводить новые ограничительные меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обязал наиболее уязвимых к коронавирусу в России сегодня людей соблюдать самоизоляцию.Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет и жителей, страдающих от хронических заболеваний, способных ухудшить состояние в случае заражения. Ограничения вводятся на период с 2 по 15 ноября. Но несмотря на них, люди старшего возраста смогут выходить из дома в магазин или просто прогуляться. Воробьев подчеркнул, что их социальные карты не заблокируют.Тем временем американские ученые нашли способ выявить коронавирус с помощью фитнес-браслета или умных часов. Специалисты выяснили, что на COVID-19 могут указать определенные показатели активности, частоты пульса и качества сна. Гаджеты смогут считать все эти данные. Преимущество данного метода заключается в том, что с помощью него можно выявить даже бессимптомный КОВИД или "поймать" болезнь на ранней стадии.Коронавирус в МосквеЗаболели -424 148Умерли -6 768Выздоровели – 311 450Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 618 116Умерли – 27 990Выздоровели – 1 215 414Коронавирус в миреЗаболели -45 584 151Умерли -1 188 866Выздоровели -29 690 219Коронавирус сегодня | | | | | | | |