Александр Лукашенко ужесточил свою риторику о протестующих. Известный российский политтехнолог Станислав Белковский порассуждал на тему того, какие перспективы ждут последнего диктатора Европы.

Александр Лукашенко ужесточил свою риторику о протестующих. Известный российский политтехнолог Станислав Белковский порассуждал на тему того, какие перспективы ждут последнего диктатора Европы.Александр Лукашенко стал более радикален в своих рассуждениях, касающихся текущих протестов. Так, президент Белорусии сказал, что те люди, которые решатся противостоять силовикам, рискуют получить серьезные увечья.Публицист Станислав Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил мнение, что своими действиями Батька закручивает гайки. Эксперт подчеркнул, что неуверенность Лукашенко иллюстрирует и тот факт, что политик начал проводить рокировки в силовых структурах.По словам Белковского, Лукашенко выглядит органично в своем нынешнем образе. "Параноидальное состояние диктатора, близящегося к концу своего режима", – цитируют эксперта СМИ.Политтехнолог предположил, что в обозримом будущем последний диктатор Европы начнет "настоящий погром силовиков". Белковский связывает это с тем, что мало кто станет подходить под критерии "своих".Эксперт добавил, что политический стиль Лукашенко сейчас все больше напоминает правление латиноамериканских диктаторов. Президент Белоруссии убедился, что народ его не поддерживает, и на лояльность уже не рассчитывает.