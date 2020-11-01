В результате инцидента подозреваемый и двое граждан получили телесные повреждения.

По факту инцидента в торговом центре «Рынок Октябрьский» города Коврова, в результате которого пострадали граждане, следователем СК России возбуждено уголовное делоПо версии следствия, утром 01 ноября 2020 года подозреваемый в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр. В ходе конфликта у мужчины произошёл разрыв находящейся при нем гранаты.В результате инцидента подозреваемый и двое граждан получили телесные повреждения. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие доставлены в Ковровскую городскую больницу.Руководитель следственного управления СК России по Владимирской области Артем Кулаков незамедлительно выехал на место происшествия. Следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работала группа разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии.Расследование уголовного дела продолжается.