38-летняя приезжая женщина приобрела у неизвестного лица заведомо подложный документ – заполненный на ее имя бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания...

В Зеленограде возбуждено уголовное дело в отношении приезжей женщины, предоставившей миграционной службе поддельный бланк уведомления о пребывании на территории РФ.В ходе проверки документов, дающих иностранным гражданам право законного пребывания на территории РФ, сотрудники ОпВМ ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы выявили факт предоставления подложного бланка уведомления.Установлено, что 38-летняя приезжая женщина на территории города Зеленограда приобрела у неизвестного лица заведомо подложный документ – заполненный на ее имя бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Согласно заключению эксперта предоставленный бланк является поддельным, оттиск печати на документе не соответствует предоставленным образцам печатей органа, выдающего указанные документы.Дознанием ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31