Владимирскую область представляет участковый уполномоченный полиции Александр Коровин.

1 ноября стартовал финальный этап юбилейного, десятого, всероссийского конкурса «Народный участковый». За звание лучшего традиционно борются участковые уполномоченные полиции всей страны.Владимирскую область в этом году представляет участковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру старший лейтенант полиции Александр Коровин.Онлайн-голосование открыто на портале информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда". Голосование продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.Уважаемые жители Владимирской области!Давайте все вместе поддержим владимирского участкового Александра Коровина на финальном этапе конкурса!