При этом за сутки выздоровели 25 человек.

Коронавирусом заразились в Костромской области 124 человека за сутки по данным на 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 7466 человек.Коронавирус выявили у 61 жителя Костромы. По 11 заболевших прибавилось в Костромском и Нерехтском районах, по шесть человек – в Буе, Островском и Шарьинском районах, еще по четыре человека заболели в Волгореченске и Галичском районе. По три случая диагностировано в Сусанино, Мантурово, Красносельском и Антроповском районах. По одному случаю - в Чухломе, Парфеньево и Вохомском районе.Всего врачи вылечили 5135 заболевших, из них 25 пациентов за последние сутки и два человека скончались.