Обстоятельства происшествия выясняются.

В Коврове на Октябрьском рынке сегодня прогремел взрыв. По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, сегодня в 10:23 произошёл взрыв на втором этаже ООО «Октябрьский рынок». На место незамедлительно прибыли специалисты МЧС, полиции, следственного комитета и других надзорных органов, а также глава города Коврова Елена Фомина. В ЧП пострадали три человека, погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу. Ведётся расследование, окончательная причина будет известна позднее.(Фото:Подслушано Ковров)