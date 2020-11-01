БУ ВО «Ковровская районная СББЖ» сообщает о возникновении очага бешенства

В Ковровском районе обнаружен очаг бешенства. Об этом сообщила «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных». 22 октября жительница пос. Санатория им. Абельмана сообщила, что накануне ночью во двор ее домовладения пробралась енотовидная собака и задушила гусыню. Впоследствии хищник был убит. Анализ показал, что животное было больно бешенством. В связи с этим жителей Ковровского района просят быть внимательными и осторожными, соблюдать необходимые меры безопасности.Бесплатную вакцинацию своему животному вы можете сделать по адресу г. Ковров, ул. Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозрительного поведения животных просьба сообщать в районную ветстанцию по телефонам 2-14-20, 2-27-49.(Фото: Pixabay)