Потерпевшая передала знакомому в аренду свой автомобиль, после чего мужчина перестал выходить на связь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 39-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 37-летняя жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что по устной договоренности передала знакомому в аренду свой автомобиль марки «Киа Рио». Мужчина обещал вернуть иномарку, однако спустя некоторое время перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Байкальской улице полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 39-летний житель столицы. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22