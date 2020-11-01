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<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2020-vladimircev-nauchat-risovat-kartiny-v-texnike-zhidkij-akril.html" target="_blank">Владимирцев научат рисовать картины в технике «жидкий акрил»</a> - Даже если вы никогда не рисовали, сегодня вы сможете научиться создавать то, чего никто до этого не создавал. Нужны только холст и акриловые краски. Насколько это увлекательное занятие, давайте познакомимся поближе.