Проект ни на день не прекращал свою деятельность. Растет и осознанность самих владимирцев.

Общероссийский народный фронт продолжает реализовывать акцию "Тележка добра" по всероссийскому проекту "#МЫВМЕСТЕ". Владимирские волонтеры регулярно развозят продукты пожилым людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.Заявки на оказание помощи оставляйте по телефону горячей линии 8(800) 200-34-11. Проект ни на день не прекращал свою деятельность. Растет и осознанность самих владимирцев. Люди продолжают складывать еду в специальные контейнеры рядом с кассами в крупных сетевых магазинах. Когда емкости наполняются, активисты отвозят помощь в штаб и формируют наборы для нуждающихся. Кстати, один волонтер выполняет от трех до пяти заявок в день. Всего доставлено уже более пятисот продуктовых наборов.Елена Гаранина, замруководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Когда Вы приходите в супермаркет, вы обязательно увидите короб, в который складывают продукты длительного хранения - это крупы, сахар, подсолнечное масло, пряники. Из этого будут сформированы продуктовые наборы. Волонтеры фонда Близкие люди совметсно с волонтерами "Всегдарядом " отвезут эти продуктовые наборы тем, кто сегодня особо остро нуждается в помощи. В нашем регионе работает служба срочной социальной помощи с удобным номером. Любой человек, который нуждается в поддержке , семья , которая попала в трудную ситуацию, всегда могут обратиться на этот номер.