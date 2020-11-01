Тыква сегодня так и просится на стол. Тогда давайте готовить !

Тыква сегодня так и просится на стол. Тогда давайте готовить!На столе прима осеннего репертуара- тыква. Продукт доступный , чрезвычайно полезный и, что важно, универсальный. Главное, к его приготовлению подойти творчески. Тогда даже самый простой суп может стать гастрономическим хитом. Правильная тыква - средних размеров: там мякоти больше, цвет и вкус насыщеннее.Анди Мартин - мастер производственного обучения:- Выбирайте мускатные варианты тыквы с более ярким мускатно- ореховым привкусом. Для кулинаров тыква- мульти-находка. С таким продуктом только успевай фантазировать. Он пойдет и на первое, и на второе, и на десерт.Для всех полезно 100 %, только надо правильно научиться ее есть. Детям можно мороженое сделать, добавить сгущенку, будет отличный вариант.Вкус самой тыквы, конечно, на любителя. Но в сочетании с другими ингредиентами, в которых есть свои доминирующие ноты, ее аромат преображается. Наш пример тыква и пикантный обжаренный бекон. Вместе они рождают сладко- карамельные ноты. Этой парой охотно пользуются в мировой кухне. И что удивляет, из их сочетания с беконом даже создают вкуснейший джем.Что с тыквой делать? Анди не советует ее варить. Она и так богата жидкостью. Ее лучше запекать. И это очень важно. Влага испарится, а вкус станет более концентрированным, насыщенным. Режем, заправляем сухими травами на выбор: базилик, орегано, тимьян. Свежие будут просто гореть при нагреве. Немного сливочного масла и в духовку. Из запеченной тыквы можно сделать всё, что угодно. Гарнир, салат, десерт.Люблю запекать еес медом, слив маслом, цедрой апельсина, лимона. В кипящую соленую воду закладываем картофель. Пассеруем овощи - лук, нарезанную или натертую морковь. Обжариваем кубики бекона. И вместе с запеченной тыквой добавляем в суп.- Доведя его до готовности, включаем блендер и измельчаем смесь.В массу добавляем карри и немного куркумы, еще раз доводим до кипения. И разливаем. Мягкую текстуру супа дополним хрустящими составляющими- молотым фундуком и кунжутными семечками. Блеска блюду прибавит оливковое масло. А красок - насыщенные сливки.- Зовите своих близких к столу, суп из тыквы готов!!!Спешите пробовать! Уверены, вы попросите добавки.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев. Вести- Владимир.