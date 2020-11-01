Во Владимире состоялся региональный этап Международного конкурса профмастерства "Шаг вперед" по специальности "Стоматология ортопедическая".
Во Владимире состоялся региональный этап Международного конкурса профмастерства "Шаг вперед" по специальности "Стоматология ортопедическая".
В конкурсе приняли участие 11 студентов Владимирского базового медицинского колледжа, которые в течение трёх часов занимались эстетическим моделированием. Их работу оценивало компетентное жюри, состоящее из преподавателей колледжа и представителей практического здравоохранения.
По сумме баллов места распределились следующим образом: первое место – Рамил Махяддинов, второе место – Александр Аскалин и замкнула тройку лидеров Полина Ланцева.
Победитель регионального этапа в декабре представит Владимирскую область в полуфинале и возможно в финале, которые пройдут в Екатеринбурге.
(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)