Во Владимире состоялся региональный этап Международного конкурса профмастерства "Шаг вперед" по специальности "Стоматология ортопедическая".

Во Владимире состоялся региональный этап Международного конкурса профмастерства "Шаг вперед" по специальности "Стоматология ортопедическая".В конкурсе приняли участие 11 студентов Владимирского базового медицинского колледжа, которые в течение трёх часов занимались эстетическим моделированием. Их работу оценивало компетентное жюри, состоящее из преподавателей колледжа и представителей практического здравоохранения.По сумме баллов места распределились следующим образом: первое место – Рамил Махяддинов, второе место – Александр Аскалин и замкнула тройку лидеров Полина Ланцева.Победитель регионального этапа в декабре представит Владимирскую область в полуфинале и возможно в финале, которые пройдут в Екатеринбурге.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)