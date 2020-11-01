Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних установлено и уже используется уникальное сенсорно-динамическое оборудование.

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних установлено и уже используется уникальное сенсорно-динамическое оборудование «Дом Совы». Это оборудование приобретено за 380 тыс. рублей в рамках реализации Комплекса мер по развитию стационарозамещающих технологий для детей-инвалидов на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.«Дом Совы» – это целая комната в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи. В зависимости от целей, в ней под руководством педагога ребёнок выполняет специально разработанную для него программу сенсорной интеграции. Нагружает зрение, слух, тактильное восприятие, вестибулярный аппарат: кувыркается, кружится, раскачивается, что помогает развить координацию движений и сенсорное восприятие.Все снаряды в «Доме Совы» подвешены в воздухе. Именно это во много раз повышает эффективность занятий и процедур. У ребёнка улучшается способность контролировать движения, выстраивать их относительно окружения, а поддержание баланса и координации активирует работу мозга.Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области, в текущем году новым реабилитационным оборудованием будут оснащены ещё 7 организаций социального обслуживания, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям, на сумму 2,9 млн рублей.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)