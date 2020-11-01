Для начала нужно познакомиться с основными балетными па и отработать их у станка.

Три года назад в эти дни в российский прокат вышла нашумевшая картина "Матильда" о балерине Императорских театров Матильде Кшесинской. Это была первая из русских балерин, которой было позволено самостоятельно выбирать себе репертуар. Вдохновленные ее творчеством поклонники балета организовали во Владимире школу для взрослых. И теперь научиться крутить фуэте, как это сделала впервые Матильда, можно в любом возрасте.Юлия Шувалова:- Да, доброе утро, Татьяна! Поверите ли вы, если я скажу, что заниматься балетом можно в любом возрасте? А впервые встать на пуанты можно уже через несколько месяцев тренировок? Сегодня я это проверю и покажу вам балет с новой стороны.Первое занятие, конечно, пройдет без пуантов. Для начала нужно познакомиться с основными балетными па и отработать их у станка. А уже затем усложнять программу. Кстати, для большинства учениц это едва ли не первое соприкосновение с этим танцевальным искусством. Лишь немногие из них в детстве посещали уроки хореографии.Александра Сахарова, ученица балетной школы:- На самом деле мне казалось это чем-то далеким и недостижимым, но пришла и осталась. Понравилось очень! Это очень вдохновляет, воодушевляет. Это музыкально и пластично. Здесь нет каких-то перегибов. Тебя не заставляют что-то делать, всё это делается в удовольствие. Никто тебя не тянет до того, чтобы у тебя сводило руки ноги. Нет! Всё это делаешь для себя, абсолютно осознанно.Екатерина Гуцаленко, руководитель школы балета для взрослых:- Мы начинаем с самых азов, к нам приходят девочки абсолютно без опыта. В возрасте от 20 и до 50 лет. Мы делаем упражнения на ковриках, партерную гимнастику. Это обязательный комплекс, чтобы подготовить мышцы к балетной нагрузке, потому что в такого рода занятиях задействованы совершенно не те мышцы, которые мы привыкли использовать в повседневной жизни. Да, вы можете попробовать встать на пуанты. Мы, кстати, сейчас вводим новый урок "Балетный репертуар". Учим вариации из балета. Пока это всё в балетных тапочках в мягких, никаких пуантов, но так мы ещё чуть ближе становимся к классическому балету.Мария Иванова, ученица балетной школы:- Я 8 лет занимаюсь спортом, для меня это важная часть жизни. Я занимаюсь фитнесом, бегом, боксом. И теперь решила попробовать что-то новое прийти на балетный класс. Когда ты занимаешься боксом ты более жестко себя ведешь, а здесь ты более деликатный, учишься сглаживать углы, более дипломатично себя ведешь.Юлия Шувалова:- Чтобы красиво и грациозно выполнять балетные па большое внимание необходимо уделять растяжке.Юлия Шувалова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.