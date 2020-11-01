К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: г. Владимир, проезд Баумана, д. 6. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м., не дав огню распространиться на весь дом. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава.(Фото:Пресс-служба МЧС по Владимирской области)