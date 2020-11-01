Сейчас он находится в больнице.

В следственном комитете Владимирской области возбудили уголовное дело по факту на рынке в Коврове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Утром 43-летний мужчина пришел в ТЦ с гранатой для выяснения отношений со знакомой. Завязалась ссора, граната – взорвалась», - поясняют в пресс-службе.Ревнивец стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в «покушении на убийство, совершенном общеопасным способом». Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.Добавим, что по информации от очевидцев подозреваемый пришёл в торговую точку в маске Деда Мороза. Среди пострадавших: он, ещё один мужчина и случайная покупательница секции.