Приглашаются все неравнодушные граждане.

Отряды добровольцев возобновят приостановленные ранее поиски семилетнегоСавелия Роговцев: волонтеры будут прочесывать район пропажи мальчика.Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", сегодня, 1 ноября, в 09:30 в с. Горки состоится сбор волонтеров в 09:30. Координаты штаба: 56.301094, 41.005277. Приглашаются все неравнодушные граждане.Поисковики уточнили, что требуется повторная оклейка ориентировками. Их можно получить в штабе.Напомним,в селе Горки Камешковского района уже месяц, как без вести пропал 7-летний мальчик Савелий Роговцев. Он не вернулся домой из школы. На его поиски были брошены все силы, мальчика активно искали волонтёры Лизы Алерт, представители силовых структур и просто неравнодушные граждане. На личный контроль это дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.К поискам Савелия привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и УМВД России, военнослужащие и волонтеры. При проведении поисковых мероприятий использовались криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет и автомобильный транспорт. За время поиска, в том числе с использованием служебных собак, были проведены осмотры более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек.