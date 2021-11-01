По состоянию на 1 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 1 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 93,3 процента из них занято (2161), свободны 154 койки.52595 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 58 человек.Напомним, что 1 ноября выявлено 322 новых случая заболевания, всего же с начала пандемии заболели 63132 человека.За период наблюдения в области отмечено 2244 летальных случая, в том числе за последние сутки скончались 14 человек.