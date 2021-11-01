Врио губернатора начинает знакомиться с 33-им регионом.

В рамках знакомства с Владимирской областью Александр Авдеев посетит 2 ноября город оружейников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Сообщается, что глава региона побывает на промышленных предприятиях и социальных объектах Коврова.Ранее мы сообщали, что в минувшее воскресенье губернатор