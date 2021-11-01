Ограничения продлятся до 20 ноября.

Власти Владимирской области запретили охотиться на кабана. Указ подписан Александром Авдеевым. Ограничения продлятся до 20 ноября.Они введены в охотхозяйствах «Годуновское», «Елховское», «Кожинское», «Бавленское», «Фетининское»,«Дубковское». Угодья попали в 20-километровую зону от очага заражения африканской чумой свиней.В 100 километрах от зоны угрозы распространения АЧС действует запрет на любительскую и спортивную охоту. Среди них хозяйства Александровского, Камешковского, Кольчугинского, Юрьев-Польского, Киржачского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Петушинского районов.Полный список охотхозяйств: