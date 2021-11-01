Дмитрий Вязьмикин назначен наставником футбольного клуба “Химки-М”. Легенда владимирского “Торпедо” перешел на работу в структуру подмосковных “Химок”. Вязьмикин будет

Дмитрий Вязьмикин назначен наставником футбольного клуба “Химки-М”. Легенда владимирского “Торпедо” перешел на работу в структуру подмосковных “Химок”. Вязьмикин будет руководить молодежным составом красно-черных – “Химки-М”. Эта команда играет в третьей группе ФНЛ-2 (владимирское “Торпедо” во второй группе ФНЛ-2). Клуб с новым главным тренером Дмитрием Вязьмикиным пока успел сыграть только 1 матч со “Строгино”. “Химки-М” уступили