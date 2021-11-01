Щи – это традиционное русское блюдо, в приготовлении которого бывают различные вариации.

Щи – это традиционное русское блюдо, в приготовлении которого бывают различные вариации.Чаще всего щи готовят из капусты, которая является основным ингредиентом этого сытного блюда. Шеф-повар Владимир на ютуб-канале предлагает разнообразить традиционный суп, добавив к капусте грибы, или вовсе заменить капусту щавелем.Щи из свежей капусты с белыми грибами: ингредиенты (на одну порцию)250-350 мл мясного бульона, 160 г свежей капусты, 10 г картофеля, 20 г моркови, 20 г репчатого лука, 10 г лука-порея, 10 г корня сельдерея, 15 г соленых огурцов, 15 г томатной пасты, 5 г белых грибов, 1,5 г чеснока, 65 г мяса, 10 г сметаны, 7 г рассола, лавровый лист, зелень, соль, перец, сахар – по вкусу.Приготовление1. Отвариваем бульон – оптимально готовить бульон из нескольких видов мяса. Туда же добавляем репчатый лук, стебель сельдерея, лук-порей, перец горошком. Варим на медленном огне в течение полутора часов, не забывая снимать пену.2. Готовый бульон процеживаем и добавляем мелко нарезанное мясо. Опускаем в бульон целый клубень картофеля, нашинкованную капусту, сухие белые грибы и стручок острого перца. Примерно через 15 минут перец из бульона нужно достать.3. Пока щи варятся, пассируем репчатый лук, сельдерей, лук-порей и морковь. Туда же добавляем мелко нарезанные соленые огурцы, помидоры (или томатную пасту), рассол и мелко нарубленный чеснок. Тушим овощи около 10 минут на маленьком огне.4. Готовые овощи отправляем в кастрюлю с бульоном. Варим еще примерно 20 минут, солим, перчим. добавляем лавровый лист, перец горошком и сахар. Даем потомиться еще 25 минут.5. В конце достаем из бульона готовый картофель, разминаем и возвращаем обратно в кастрюлю. Добавляем еще немного чеснока и доводим до кипения. Щи готовы!Щи со щавелем: ингредиентыМясо, щавель, лук, морковь, яйца, картофель, зелень (укроп, лук), соль, перец, лавровый лист, сметана для подачи.Приготовление:1. Готовим наваристый бульон из любого вида мяса. На это понадобится полтора-два часа.2. Пока варится бульон, подготавливаем овощи: мелко режем лук и картофель, натираем морковь. Пассируем лук и морковь на растительном масле, затем добавляем к овощам немного бульона и даем потушиться.3. Из готового бульона извлекаем мясо и отделяем его от костей. В бульон опускаем картофель и зажарку из лука и моркови. Добавляем мелко нарезанное мясо, солим, перчим.4. Мелко режем щавель (этого ингредиента должно быть как можно больше) и добавляем в суп. Рубим зеленый лук, укроп и чеснок.5. Как только картофель будет готов, отправляем в суп взбитые вилкой яйца, нарубленную зелень и чеснок. Зеленые щи готовы – подаем со сметаной!