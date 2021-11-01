Ковровская городская прокуратура провела проверку деятельности федерального казенного учреждения...
Ковровская городская прокуратура провела проверку деятельности федерального казенного учреждения ИК-7 УФСИН России по Владимирской области и выявила факт непроведения рекультивации свалки бытовых отходов.
Постановлением главы местного самоуправления Ручьевской сельской администрации в 1996 году под свалку был выделен земельный участок около поселка Пакино. С июля 2007 года заместителем начальника ИК- 7 по тылу вывоз отходов на свалку был запрещен.
В августе 2020 года городская прокуратура зафиксировала, что свалка не эксплуатируется, а место ее расположения заросло травянистыми растениями, вместе с тем, рекультивация нарушенных земель не производилась.
Прокуратура внесла представление начальнику ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, по результатам рассмотрения которого нарушения не были устранены.
Этот факт послужил основанием для обращения прокуратуры с иском в суд.
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