Ковровская городская прокуратура провела проверку деятельности федерального казенного учреждения...

Ковровская городская прокуратура провела проверку деятельности федерального казенного учреждения ИК-7 УФСИН России по Владимирской области и выявила факт непроведения рекультивации свалки бытовых отходов.Постановлением главы местного самоуправления Ручьевской сельской администрации в 1996 году под свалку был выделен земельный участок около поселка Пакино. С июля 2007 года заместителем начальника ИК- 7 по тылу вывоз отходов на свалку был запрещен.В августе 2020 года городская прокуратура зафиксировала, что свалка не эксплуатируется, а место ее расположения заросло травянистыми растениями, вместе с тем, рекультивация нарушенных земель не производилась.Прокуратура внесла представление начальнику ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, по результатам рассмотрения которого нарушения не были устранены.Этот факт послужил основанием для обращения прокуратуры с иском в суд.Фото: pixabay.com