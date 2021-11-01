Актриса покинула Москву вместе с семьей и выбрала для себя другую профессию

Актриса покинула Москву вместе с семьей и выбрала для себя другую профессиюПрактические каждый россиянин, который смотрел знаменитый сериал "Возвращение Мухтара", помнит героиню Аллы Ковнир Лену Брусникину. Несколько лет назад актриса перекроила свою жизнь, а в 2012 перестала появляться на экранах.Артистичность и многочисленные таланты сложно было не заметить у Ковнир даже тогда, когда она была маленькой девочкой. Уже в четыре года будущая актриса блистала на сцене в труппе Театра юного актера и даже ездила на гастроли, и вскоре после окончания школы пошла учиться в ГИТИС. А уже в студенчестве получила свои первые роли.Широкую известность и любовь россиян Алле принесла роль Лены Брусникиной в популярном сериале "Возвращение Мухтара". Телезрителям так понравилась обаятельная следователь, что актриса вмиг стала звездой и приняла приглашение в съемках второго сезона. Карьера артистки стремительно пошла вверх и даже помогла ей обрести счастье в личной жизни.С будущим супругом, композитором песен известных исполнителей Олегом Молчановым, Ковнир познакомилась на кастинге в мюзикл "Вояж мечты". Так член жюри в лице Молчанова вмиг очаровался скромно одетой актрисой, которая была на 15 лет моложе.Позже пара поженилась и перебралась в дом в Подмосковье, а в 2009 у супругов родился сын Глеб. После переезда подальше от городской суеты актриса стала все реже посещать столичные светские мероприятия, а после появления на свет наследника и вовсе поставила семью на первое место. В 2012 году звезда перестала сниматься в кино.В этом году Алле Ковнир исполнилось 46 лет. Артистка по-прежнему предпочитает находиться вдали от шумной Москвы и не появляется на экранах, однако ее жизнь по сей день связана с творческом: звезда делает успехи в музыкальной карьере.