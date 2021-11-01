В субботу 30 октября Владимирскую область посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По поручению президента Путина руководящий состав сразу двух федеральных ведомств: Минздрава и

В субботу 30 октября Владимирскую область посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По поручению президента Путина руководящий состав сразу двух федеральных ведомств: Минздрава и Росздравнадзора должны объехать регионы, в которых эпидситуация с распространением ковида самая напряженная. Таких субъектов 9. Владимирская область в их числе. Областной кожно-венерологический диспансер. Здесь министру показали ПЦР-лабораторию. В этом году количество проводимых