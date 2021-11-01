Злоумышленник воспользовался картой, забытой потерпевшим в банкомате.

В начале октября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 42-летний местный житель. Мужчина пояснил, что днем ранее он потерял банковскую карту, а затем на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств, после чего банковскую карту он заблокировал. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проделанной работы по подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан 32-летний житель города Мурома.Задержанный свою вину признал и пояснил, что банковскую карту ему предложил взять приятель, который, в свою очередь, обнаружил ее в банкомате в отделении банка города.Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах города. Когда денежные операции были заблокированы, он выбросил ее.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Справочно:В октябре текущего года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 130 сообщений о дистанционных мошенничествах и хищении денег банковских карт. Причиненный ущерб превысил 27 млн рублей.Полиция напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:- не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте;- не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет;- совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги;- при утере банковской карты незамедлительно предпримите меры по её блокировке, связавшись с банком по официальным контактным номерам!Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.