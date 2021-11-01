Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу главка и территориальных подразделений нового заместителя...

На Петровке, 38 начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу главка и территориальных подразделений нового заместителя – генерал-майора внутренней службы Игоря Илларионова.Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Валентинович Илларионов.Игорь Илларионов родился 11 июля 1969 года в Московской области. Сразу после срочной службы в Вооруженных силах СССР в 1990 году поступил на службу в органы внутренних дел. Начал карьеру с должности милиционера патрульно-постовой службы полиции. Игорь Илларионов служил на различных оперативных и руководящих должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел Московской области. С 2013 года занимал должность заместителя начальника управления Главного управления собственной безопасности МВД России, а с 2016 года был назначен на должность начальника Управления МВД России по Калининградской области. Игорь Валентинович Илларионов награжден Орденом Почета.«На всех этапах службы Игорь Валентинович зарекомендовал себя профессиональным, грамотным, принципиальным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом» - отметил начальник Главного управления.Олег Баранов поздравил Игоря Илларионова с назначением на новую, ответственную должность, пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности и вручил служебное удостоверение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве